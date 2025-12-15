Controlling im Umbruch: Business Partnering als Schlüsselkompetenz für die Zukunft

"Wie können wir kurzfristig reagieren und langfristig besser steuern?"

"Was bedeutet das für unsere strategischen (Unternehmens-)Ziele?"

Zentrale Fragen, die Business Partner beantworten müssen, lauten daher nicht mehr nur "Was ist passiert?", sondern vielmehr:

Die wirtschaftliche Realität ist geprägt von Volatilität, Unsicherheit und sich beschleunigendem Wandel. In diesem Umfeld steigt die Erwartung an Controller:innen, nicht nur korrekte Zahlen zu liefern, sondern daraus verwertbare Entscheidungsgrundlagen abzuleiten – und zwar proaktiv, dialogorientiert und auf Augenhöhe mit dem Management.

Fünf Hypothesen für Business Partner

1. Zunehmende Integration mit dem operativen Geschäft

Business Partner agieren immer stärker als verlängerter Arm der Fachbereiche. Ihre Rolle beschränkt sich nicht auf das Finanzwesen, sondern umfasst auch Marktverständnis, Produktkenntnis und Prozesswissen. Controller:innen kennen den Kunden, nicht nur den Kostenstellenplan.

2. Data & Analytics als Enabler

Die digitale Transformation stellt Daten in Echtzeit zur Verfügung – doch der Mehrwert entsteht erst durch Kontextualisierung. Business Partner müssen in der Lage sein, komplexe Datenmengen schnell zu analysieren, kritische Entwicklungen zu erkennen und diese adressatengerecht zu vermitteln. Tools wie Power BI, Tableau oder auch KI-gestützte Analytiksysteme verändern das Anforderungsprofil nachhaltig.

3. Vom Projektcontroller zum aktiven Sparringspartner

Business Partnering bedeutet nicht nur, auf Anforderungen zu reagieren, sondern diese mitzugestalten. In agilen Umfeldern sind Controller:innen oftmals Teil interdisziplinärer Teams, die gemeinsam und iterativ an passenden Lösungen arbeiten. Diese Entwicklung erfordert Mut, Initiative und ein sicheres Rollenverständnis – auch jenseits traditioneller Abgrenzungen.

4. Kultureller Wandel als Erfolgsfaktor

Der Rollenwandel ist nicht nur eine Frage von Tools oder Prozessen, sondern vor allem eine Frage der Haltung. Vertrauen, Offenheit und partnerschaftliche Kommunikation sind entscheidend, damit Business Partner als strategische interne Berater:innen akzeptiert werden. In vielen Organisationen bedeutet dies auch eine Neujustierung des Selbstbilds innerhalb des Controllings.

5. Neue Anforderungen an Skills und Weiterbildung

Die Anforderungen an Business Partner sind breit: Neben klassischem Finanzwissen zählen Kommunikationskompetenz, Change-Knowhow, digitale Affinität, strategisches Denken und Gestaltungswille zu den Kernfähigkeiten. Diese lassen sich nicht ausschließlich durch Erfahrung „on the job“ aufbauen – gezielte Weiterbildung wird zum zentralen Hebel.