CO₂ abfangen, nutzen oder sicher lagern – ZeCarb macht’s möglich
Der Klimawandel stellt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor eine gigantische Herausforderung: Die weltweiten CO₂-Emissionen müssen drastisch sinken, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Klar ist: Ohne Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage – kurz CCUS) wird das nicht gelingen.
Warum CCUS unverzichtbar ist
Selbst bei massiven Investitionen in erneuerbare Energien, Effizienzsteigerungen und Elektrifizierung bleiben Restemissionen – etwa in der Stahl-, Zement- oder Chemieindustrie. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) müssen bis 2050 jährlich rund 1,2 Gigatonnen CO₂ abgeschieden werden, um Netto-Null zu erreichen. Der Weltklimarat (IPCC) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) gehen davon aus, dass rund 20 Prozent der globalen Emissionsminderung bis 2050 durch CCUS-Technologien erfolgen müssen.
Aktuell ist der Ausbau jedoch noch zu langsam: Weniger als ein Drittel der weltweit geplanten Projekte werden realisiert. Umso wichtiger sind Lösungen, die einfach, skalierbar und zuverlässig funktionieren.
Wie ZeCarb funktioniert
Mit ZeCarb reagiert Messer Austria auf die weltweit steigende Nachfrage nach Lösungen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen in industriellen Prozessen. ZeCarb steht für Zero Carbon und trägt zur Dekarbonisierung von Branchen mit hohen CO₂-Emissionen bei:
- Abscheidung: CO₂ wird direkt aus industriellen Prozessen gewonnen, z. B. aus Stahlwerken, Zementanlagen oder Kraftwerken.
- Reinigung & Verflüssigung: In maßgeschneiderten Anlagen wird das Gas aufbereitet und transportfähig gemacht.
- Nutzung oder Speicherung:
- Nutzung etwa in der Lebensmittelindustrie, für eFuels oder als Rohstoff für die chemische Industrie.
- Speicherung in tiefen geologischen Formationen, wo das CO₂ dauerhaft sicher gebunden bleibt.
Wir sind dabei, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen aller Branchen ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren, um globale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig neue Wachstumschancen zu erschließen. Mit unserem ‚Carbon Capture as a Service‘-Angebot unter dem Namen ‚ZeCarb‘ bieten wir Unternehmen und Kommunen eine Lösung, um ihre CO₂-Ziele aus wirtschaftlicher Sicht zu erreichen und ihrer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden."
ZeCarb: CO₂-Reduktion als Komplettlösung für Unternehmen
Messer Austria deckt die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette ab – von der Technologie über Logistik bis hin zur Nutzung oder Speicherung. Unternehmen profitieren von einer schlüsselfertigen Lösung, die CO₂-Emissionen reduziert, ohne dass sie selbst neue Expertise aufbauen müssen.
Wir sind in der Lage, alle Bereiche der CCUS-Wertschöpfungskette für Kunden aus einer Hand abzudecken. Dank des neuen ZeCarb-Service können wir nun auch unsere bewährte CO₂-Rückgewinnungstechnologie im Rahmen der Carbon Capture Utilization & Storage einsetzen.“
Als globales Unternehmen in den führenden Märkten Asiens, Europas und Amerikas ist Messer Austria weltweit mit Kooperationspartnern vernetzt. Bereits heute betreibt die Messer Gruppe über 90 CO₂-Anlagen weltweit und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der CO₂-Rückgewinnung. Mit ZeCarb werden diese Kompetenzen gebündelt, um Industrien den Schritt in eine CO₂-arme Zukunft zu ermöglichen – effizient, sicher und nachhaltig.
Fazit
Wer Klimaziele ernst nimmt, kommt an CCUS nicht vorbei. Mit ZeCarb zeigt Messer Austria, dass CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung nicht Zukunftsmusik ist, sondern heute schon funktioniert – und den Weg zu den „Netto-Null“-Klimazielen ebnet.