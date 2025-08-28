CO₂ abfangen, nutzen oder sicher lagern – ZeCarb macht’s möglich

Der Klimawandel stellt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor eine gigantische Herausforderung: Die weltweiten CO₂-Emissionen müssen drastisch sinken, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Klar ist: Ohne Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage – kurz CCUS) wird das nicht gelingen.

Warum CCUS unverzichtbar ist

Selbst bei massiven Investitionen in erneuerbare Energien, Effizienzsteigerungen und Elektrifizierung bleiben Restemissionen – etwa in der Stahl-, Zement- oder Chemieindustrie. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) müssen bis 2050 jährlich rund 1,2 Gigatonnen CO₂ abgeschieden werden, um Netto-Null zu erreichen. Der Weltklimarat (IPCC) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) gehen davon aus, dass rund 20 Prozent der globalen Emissionsminderung bis 2050 durch CCUS-Technologien erfolgen müssen.

Aktuell ist der Ausbau jedoch noch zu langsam: Weniger als ein Drittel der weltweit geplanten Projekte werden realisiert. Umso wichtiger sind Lösungen, die einfach, skalierbar und zuverlässig funktionieren.