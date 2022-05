CIVITAS-Award 2021: Die Jugend im Mittelpunkt

Der „FLiP2Go“ Finanzbildungsbus von Sparkassen, Erste Bank und Erste Group geht wieder auf Österreich-Tour.

Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der österreichischen Sparkassen erhielt der Erste Financial LifePark (FLiP) im Jahr 2019 eine mobile Erweiterung auf Rädern: Mitdem„FLiP2Go“Bildungsbus starteten Sparkassen, Erste Bank und Erste Group eine innovative Finanzbildungseinrichtung, die zu den Besucherinnen und Besuchern kommt. Nachdem die Aktivitäten vieler Bildungseinrichtungen aufgrund der Pandemie in den letzten zwei Jahren große Einschränkungen erfuhren, geht es jetzt wieder los. Der „FLiP2Go“ Bildungsbus startet erneut seine Tour durch Österreich und vielen Kindern und Jugendlichen wird Finanzwissen spielerisch näher gebracht. Der Bedarf an gezielter Wissensvermittlung bei Wirtschafts- und Finanzthemen ist weiterhin groß. Das zeigt sich auch am durchschlagenden Erfolg der FLiP-Finanzbildungsmöglichkeiten: insgesamt haben bisher rund 200.000 zumeist junge Besucher:innen mit Hilfe der unterschiedlichsten Vermittlungsangebote auf spielerische Art ihre finanzielle Allgemeinbildung verbessert. Mit FLiP2Gowird diese innovative Wissensvermittlung auch in den Bundesländern erlebbar. An Wochentagen kommt der Bus vor Schulen und auf öffentlichen Plätzen in allen Bundesländern zum Einsatz, an Wochenenden macht FLiP2Go auch bei Veranstaltungen Station.

Mehr Infos zu „FLiP2Go“ und den Stationen finden Sie unter: www.financiallifepark.at/flip2go