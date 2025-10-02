Blaue Damastmesser: Handwerkskunst von Thomas Rath

Handgeschmiedete Messer statt Massenware

In einer Zeit industrieller Fertigung setzt Rath bewusst auf Einzelstücke. Jedes Messer entsteht in Handarbeit, mit dem Anspruch, langlebig und zuverlässig zu sein. „Ein Damastmesser ist mehr als nur ein Werkzeug. Es steht für die Verbindung von Funktion und Gestaltung“, betont er. Wer ein solches Messer in Händen hält, erkennt sofort den Unterschied.