bett1 gewinnt renommierten Red Dot Design Award

Mit dem Gewinn des Red Dot Award: Product Design 2025 setzt das Berliner Unternehmen bett1 ein starkes Zeichen in Sachen Innovationsführerschaft. Ausgezeichnet wurde das neu entwickelte Produkt HULK® – ein Symbol für die Verbindung aus herausragendem Design, Funktionalität und höchstem Komfort.

Internationale Anerkennung für Design und Innovationskraft

Als bett1 die Nachricht erreichte, war die Freude groß: Der international renommierte Red Dot Award würdigt das Berliner Unternehmen für seine konsequente Designstrategie und seine Innovationskraft. Prämiert wurde das Produkt HULK®, das durch seine durchdachte Gestaltung, hochwertige Materialien und seine kompromisslose Funktionalität überzeugte. Eine internationale Jury aus unabhängigen Designexperten hat das Produkt unter tausenden Einreichungen ausgewählt und damit die kontinuierliche Entwicklungsarbeit von bett1 gewürdigt.

Ein Preis mit internationaler Strahlkraft

Der Red Dot Award gehört weltweit zu den bekanntesten und wichtigsten Designpreisen. Seit Jahrzehnten werden dort Produkte ausgezeichnet, die in Gestaltung, Innovationsgrad, Funktionalität und Qualität Maßstäbe setzen. Der Gewinn ist mehr als nur eine Trophäe – er ist ein Gütesiegel für Exzellenz im Produktdesign.

Mit dem offiziellen Motto „Winning is the Beginning“ unterstreicht die Red Dot Organisation den Anspruch an nachhaltigen und zukunftsweisenden Erfolg:

“Congratulations on winning in the Red Dot Award: Product Design 2025!”

bett1 – Innovation aus Berlin

Seit seiner Gründung hat sich bett1 als Pionier im Online-Vertrieb hochwertiger Matratzen und Schlafprodukte etabliert. Aus Berlin heraus verfolgt das Unternehmen eine klare Mission: Produkte zu entwickeln, die den Alltag der Menschen verbessern – durch durchdachtes Design, hochwertige Materialien und eine kompromisslose Kundenausrichtung.

Was bett1 besonders auszeichnet, ist die konsequente Ablehnung von Kompromissen: Weder bei der Produktentwicklung noch beim Design oder der Funktionalität. Dieser Anspruch hat das Unternehmen über Jahre hinweg zu einem verlässlichen Namen gemacht – und nun auch zur Anerkennung auf internationaler Bühne geführt.

HULK® – Design trifft auf Nutzerfreundlichkeit

Das ausgezeichnete Produkt HULK® ist Ausdruck des ganzheitlichen Designverständnisses von bett1.

Es vereint:

Innovative Konstruktion: Maximale Stabilität bei minimalistischem Erscheinungsbild

Intelligente Materialien: Langlebig, robust und umweltfreundlich

Hoher Bedienkomfort: Werkzeuge überflüssig, Aufbau intuitiv und schnell

Zeitloses Design: Schlicht und elegant – passend für moderne Lebensräume

Mit HULK® beweist bett1, dass exzellentes Produktdesign nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und kundenorientiert sein kann.

Mehr als eine Auszeichnung – ein Meilenstein

Für bett1 ist der Red Dot Design Award weit mehr als eine Ehrung eines einzelnen Produkts. Er ist eine Bestätigung der eigenen Philosophie, Design und Funktionalität auf höchstem Niveau zu vereinen. Gleichzeitig ist er Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.