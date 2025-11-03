Behandlungen für ein brillenfreies Leben
Das sehkraft Augenzentrum bietet seit mehr als 30 Jahren innovative, sanfte und nachhaltige Behandlungsmethoden zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Altersweitsichtigkeit. Mit moderner Femto-LASIK können Fehlsichtigkeiten sicher und schmerzfrei in nur sieben Minuten behoben werden. Alternativen zur Lesebrille umfassen Monovision und multifokale Linsen, die scharfes Sehen in allen Entfernungen ermöglichen.
Sie möchten auch eine präzise und maßgeschneiderte Behandlung für Ihre Augen? Kommen Sie zu unserem kostenlosen Infoabend am:
Am 20.11.2025 um 18:30 Uhr
sehkraft Augenzentrum Wien
Goldenes Quartier
Seitzergasse 6
1010 Wien
Bitte melden Sie sich dazu telefonisch unter 01 904 88 89, per E-Mail wien@sehkraft.at oder online an.