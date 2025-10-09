Werbung

BB Beauty in Klagenfurt: Korean Lashes und LED-Lifting im Trend

BB Beauty in Klagenfurt kombiniert Korean Lashes, LED-Lifting, spezialisierte Pflege und UV-Gel-Nagelmodellagen zu einem ganzheitlichen Premium-Beauty-Erlebnis.
BB Beauty in Klagenfurt kombiniert Korean Lashes, LED-Lifting, spezialisierte Pflege und UV-Gel-Nagelmodellagen zu einem ganzheitlichen Premium-Beauty-Erlebnis.
09.10.25, 16:36

Korean Lashes zählen aktuell zu den spannendsten Entwicklungen in der Wimpernverlängerung. Bei BB Beauty in Klagenfurt werden dabei besonders feine, handgefertigte Extensions in mehreren Schichten appliziert. So entsteht ein dichter, aber dennoch natürlicher Look, der viel Präzision erfordert und nur von speziell geschulten Stylisten umgesetzt wird.

LED-Wimpernlifting – sanfte Alternative ohne klassischen Kleber

Auch beim Wimpernlifting setzt BB Beauty auf innovative LED-Technik. Eine spezielle Lifting-Formel wird dabei durch moderne LED-Wellenlängen ausgehärtet. Die Behandlung verzichtet auf klassischen Kleber und ist damit auch für viele Allergiker:innen geeignet. Kund:innen profitieren von einer Haltbarkeit von bis zu acht Wochen und einer schonenden Methode für empfindliche Augen.

Pflege nach Wimpernverlängerung und Lifting

Damit das Ergebnis lange hält, bietet BB Beauty ergänzende Pflegehinweise. Empfohlen werden spezielle Reinigungsbürstchen, um Rückstände zu entfernen, sowie feuchtigkeitsspendende Seren, die die Naturwimpern stärken. Wer diese Tipps berücksichtigt, verlängert die Haltbarkeit von Verlängerung und Lifting deutlich.

Woran man professionellen Beauty-Service erkennt

Ein professionelles Studio wie BB Beauty zeichnet sich durch geschulte Stylisten, hohe Hygienestandards und transparente Informationen aus. Dazu zählen klare Hinweise zu möglichen Risiken, eine faire Preisgestaltung und der inklusive Umgang mit allen Kunden. Auch Bewertungen langjähriger Besucher unterstreichen die Qualität des Angebots.

Schonendere Nagel- und Wimpernbehandlungen im Trend

Neben den Wimpernservices setzt BB Beauty auch im Bereich Nageldesign auf modernere und schonendere Methoden. Gel-Nagelmodellagen mit umweltfreundlicheren Materialien sowie LED-basierte Wimpernbehandlungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Kunden profitieren von ästhetischen Ergebnissen und Verfahren, die Rücksicht auf sensible Haut und Augen nehmen.

Weitere Informationen findet man unter bbbeauty.mytreatwell.at.

BB Beauty

Barbara Bakonyi

Feldkirchner Straße 303

Klagenfurt Am Wörthersee

9063, Österreich

0660 7216510

info@bblashes.at

bbbeauty.mytreatwell.at

(Werbung, Barbara Bakonyi)  | 