Aufblühen im Thermenland Ungarn

Wohlfühlurlaub im Hotel Carbona Thermal Spa in Hévíz Im charmanten Thermalort Hévíz im Westen Ungarns dreht sich alles um den Genuss. Hier vereinen sich heilendes Thermalwasser, verwöhnende Wellnessbehandlungen, kulinarische Gaumenfreuden und aktive Erholung zu einem unvergesslichen Wohlfühlerlebnis. Lassen Sie sich inspirieren, sammeln Sie neue Eindrücke und erleben Sie einzigartige Genussmomente im Hotel Carbona Thermal Spa!

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Wellness der besonderen Art Das Hotel Carbona Thermal Spa verbindet Tradition mit Moderne und bietet eine Wellness-Oase, die ihresgleichen sucht. Gäste genießen eine Vielzahl an SPA-Dienstleistungen aus aller Welt, kombiniert mit klassischen, auf Thermalwasser basierenden Therapien. Ob wohltuende Massagen, Kuranwendungen, Beauty-Treatments oder Gesundheitsanalysen mit modernster Technik – hier findet jeder das passende Verwöhnprogramm. Ein besonderes Highlight ist die hoteleigene Therme mit Heilwasserbecken, Erlebnisbecken und einer beeindruckenden Saunawelt.

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Der einzigartige Thermalsee von Hévíz Das Herzstück der Region ist der größte natürliche Thermalsee Europas. Schon die Römer kannten die heilende Wirkung des mineralreichen Wassers, das im Sommer angenehme 33-35 °C erreicht und auch im Winter nicht unter 22 °C fällt. Der von einem geschützten Wald umgebene See bietet zu jeder Jahreszeit ein einzigartiges Badeerlebnis inmitten einer malerischen Naturkulisse.

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Genussregion Hévíz Auch abseits des Wassers hat die Region rund um Hévíz viel zu bieten. Ob bei einer Wanderung durch blühende Obstgärten, einer Radtour am nahegelegenen Balaton-See oder beim Besuch authentischer Weinkeller – hier verbinden sich Naturgenuss und kulinarische Erlebnisse zu einem perfekten Wohlfühlprogramm.

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Ihr Verwöhnprogramm im Hotel Carbona Thermal Spa Erleben Sie den Frühling in seiner schönsten Form und gönnen Sie sich eine Auszeit, die Körper und Geist belebt. Das Hotel bietet eine beeindruckende Vielfalt an Entspannungs- und Aktivangeboten: Hoteleigene Therme mit Heilwasserbecken und Whirlpools

Erlebnis-Freibad und Wellnessbecken

Beeindruckende Saunawelt mit Spezialaufgüssen

Nur wenige Schritte vom weltberühmten Thermalsee entfernt

Vielfältige Therapien sowie Wellness- & Beauty-Anwendungen

Modernes Kurzentrum Bereits ab 88 € p.P./Nacht inklusive Verwöhn-Halbpension, Wellnessgutschein im Wert von ca. 10 € und allen Carbona-Genuss-Dienstleistungen.