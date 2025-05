Auf einen Sprung in die Trafik

Ein netter Plausch, Leckerli für den Vierbeiner und natürlich jede Menge Produkte – all das gibt es in Ihrer Wiener Trafik

In meiner Trafik gibt’s Genuss. Nach diesem Motto bieten Ihnen hunderte Wiener Trafiken ein umfassendes Sortiment an. Die Trafiken und ihr Angebot sind historisch gewachsen und haben sich über die Zeit mit modernen, innovativen Artikeln etabliert. So findet man heute in Trafiken E-Loading-Produkte wie Handywertkarten, SIM-Karten, Spielebons und viele Gutscheine auch für das Internet. Ihre Wiener Trafik bietet nicht nur bekannte Artikel, sondern auch moderne Alternativen wie Nikotinpouches, E-Zigaretten oder Tabakerhitzer an. Neueste Entwicklungen und Trends werden Ihnen vor Ort gerne vorgestellt.

Die Trafik ist aus dem Stadtbild in Wien nicht mehr wegzudenken. Die Geschäfte sind nicht nur ein fester Bestandteil des Grätzls, sondern auch Nahversorger und Kommunikationszentren. Für viele ist der Weg in die Trafik der erste, der am Morgen gegangen wird – sei es, um für die Fahrt zur Arbeit die Tageszeitung zu besorgen oder einen Coffee-2-Go zu holen. Wiener Trafiken sind wesentlich mehr als Geschäfte, in denen nur Tabakerzeugnisse verkauft werden. Natürlich sind die klassischen Tabakwaren wie Zigaretten, Zigarillos und Zigarren Bestandteile des großen Angebots für die exquisiten Genießer.

© FLORIAN WIESER Rauchwaren, Lose-Lotto finden sich ebenso wie nette Präsente für Ihre Liebsten. © FLORIAN WIESER Schön verpackte Glücksmomente: Ob als Geschenk oder für sich selbst – ein Brieflos aus Ihrer Trafik kann mehr als nur Freude bereiten. © FLORIAN WIESER Vom kleinen Mitbringsel bis zum großen Gewinn – Ihre Trafik hat alles, was Freude macht.

Schöne Präsente, stilvoll verpackt Weiters finden sich in den Trafiken viele Ideen für Geschenke für Ihre Lieben und für Sie selbst. Sehr beliebt sind Gutscheine für Österreichs Thermen und Hotels. Für fast alle Veranstaltungen in Österreich erhalten Sie Tickets, ob für Klassik, Pop, Rock oder Jazzkonzerte, Festivals, Ausstellungen, Sportevents – die Auswahl ist riesig. Aber auch Mitbringsel wie Dekoartikel, Aschenbecher, Feuerzeuge und das dazu passende Geschenkpapier samt den Glückwunschkarten hält Ihre Trafik für Sie bereit. Freunde des klassischen Buches können mit Bestellungen ihrer Lieblingslektüre und der Abholung in den Trafiken schnell ihren gewünschten Lesestoff erhalten. Nicht zu vergessen: In meiner Wiener Trafik gibt’s Glück! Mit Lotto, Toto, Rubbellosen oder Sportwetten gibt es viele Möglichkeiten, sein Glück zu versuchen.

© WKO „Die Wiener Trafikantinnen und Trafikanten sind Ihre Nachbarn, wir sind Teil Ihres Grätzls und wir sind für Sie da. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Warensortiment und unsere Beratungsleistung an. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch,“ so KommR Andreas Schiefer Gremialobmann des Landesgremiums Wien der Tabaktrafikanten.

Sozialer Treffpunkt im urbanen Raum Wiener Trafiken sind aber auch Orte der Begegnung, an denen die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen und Zentrum des beliebten Grätzl-Tratsches. In den Trafiken steht die persönliche Beziehung zu den Kunden sowie der bestmögliche Service im Vordergrund – was die Kunden auch zu schätzen wissen. Auch die Trafikanten lieben und schätzen den engen Kontakt mit ihren (Stamm-)Kunden. Aufgrund der Nähe zu den Kunden haben Trafiken heute eine große Bedeutung für das jeweilige Grätzl. Für viele ist die Trafik nebenan die erste Anlaufstelle für den täglichen Einkauf. „Greissler sind ausgestorben, Gasthäuser wurden durch Fast-FoodKetten und Lieferservice ersetzt. Viele Menschen leben allein. Wir Trafiken fungieren daher umso mehr als Nahversorger und Treffpunkt für die Menschen im Grätzl“, so Andreas Schiefer, Trafikant und Gremialobmann in der Wirtschaftskammer Wien. „Darüber hinaus schaffen wir regionale Arbeitsplätze, bilden das größte soziale Unternehmensnetzwerk in Österreich und zählen zur systemrelevanten Infrastruktur.“