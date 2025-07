Amazon schenkt Prime-Mitgliedern zum Prime Day den Prater

Zum Prime Day – dem Schnäppchen-Highlight des Jahres – lässt sich Amazon für seine österreichischen Prime-Mitglieder etwas ganz Besonderes einfallen. Unter dem Motto „Prime Day feiern wie ein Kaiser“ startet das viertägige Shopping-Event am 8. Juli von 12-20 Uhr mit einem exklusiven Auftakt: Prime-Mitglieder können nicht nur online von Hunderttausenden Angeboten in über 35 Kategorien auf Amazon.at profitieren.

Als besonderes Dankeschön lädt Amazon seine Prime-Mitglieder zu einem Erlebnis für die ganze Familie ein: Am 8. Juli von 12-20 Uhr verwandelt sich der Wurstelprater in ein kaiserliches Familienfestival. Das kulinarische Highlight der Veranstaltung ist der „Prime Kaiserschmarren“, der im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs in Kooperation mit dem Verband der Köche Österreichs als bestes Schmarrengericht des Landes ausgezeichnet wurde – zubereitet aus hochwertigen AMA-Gütesiegel-Produkten, gekocht vom österreichischen Nationalteam der Köche und vor Ort persönlich ausgegeben von Skisprungstar Stefan Kraft und TV-Köchin und Moderatorin Silvia Schneider. Der Kaiserschmarren ist kostenlos für Prime-Mitglieder erhältlich – aber nur solange der Vorrat reicht, direkt beim Gasthaus ZUM KAISER am Riesenradplatz.