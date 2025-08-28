Adam & Vanessa: Italienische Delikatessen und Kosmetik im Aufwind

Italienische Lebensfreude und moderne Kosmetik treffen aufeinander: Adam Bödö und Vanessa Metzkow bieten mit Chogan nicht nur italienische Delikatessen, sondern auch hochwertige, vegane Pflegeprodukte – und setzen dabei auf Beratung mit Herz, beste Qualität und neue berufliche Perspektiven.

Feinkost aus Italien trifft vegane Chogan-Pflege

Bei Adam Bödö und Vanessa Metzkow geht es um mehr als nur um gutes Aussehen oder guten Geschmack. Ihr Angebot vereint das Beste aus der Welt italienischer Kulinarik und moderner Pflege: italienische Delikatessen, Chogan-Parfums, zertifizierte Bio-Kosmetik, Reinigungsprodukte für den Haushalt und vieles mehr – stets mit dem Anspruch, natürliche, vegane und tierversuchsfreie Inhaltsstoffe zu bieten. Das Sortiment überzeugt durch seine Vielfalt, Wirksamkeit und das typisch italienische Flair, ideal für alle, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.

Persönlich, ehrlich, authentisch – das Erfolgsrezept von Adam & Vanessa

Was Adam Bödö & Vanessa Metzkow besonders macht? Die persönliche Beratung und ehrliche Begleitung. Adam punktet mit klarem Blick und authentischem Auftreten, Vanessa bringt kreative Impulse und ein feines Gespür für Menschen mit. Sie begegnen möglicher Skepsis gegenüber neuen Marken mit Offenheit und laden zum Ausprobieren ein und das ganz ohne leere Werbeversprechen. Diese authentische Haltung kommt an – ihre Kunden schätzen das offene Miteinander und die ehrliche Begeisterung für das, was sie tun.

Mit Chogan-Produkten in die Selbstständigkeit gestartet

Adams Einstieg in die Welt von Chogan war alles andere als geplant. Der Quereinsteiger aus der Bau- und Sicherheitsbranche fand durch Vanessa, seine Partnerin, den Weg in den Direktvertrieb. Ihre gemeinsame Begeisterung, die Aussicht auf ein freieres Leben und berufliche Unabhängigkeit ließen ihn den Schritt wagen. Vanessa wiederum schätzt besonders die zeit- und ortsunabhängige Arbeitsweise sowie die unternehmerischen Chancen, die Chogan bietet. Heute begleiten die beiden nicht nur Kunden, sondern auch Interessierte, die mit den Chogan-Produkten ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit beginnen möchten. Neue Teammitglieder profitieren von kontinuierlicher Weiterbildung, individueller Unterstützung und einem internationalen Netzwerk, das neue Chancen bietet.

Sichtbare Erfolge & neue Perspektiven mit Chogan

Besonders bewegend sind die Erlebnisse, bei denen echte Veränderungen sichtbar werden – wie das positive Feedback einer Kundin, deren Hautbild sich durch die Produkte spürbar verbessert hat. Solche Geschichten zeigen, dass es Adam und Vanessa nicht um Trends, sondern um echten Mehrwert geht.

Für Fragen stehen Adam und Vanessa auch direkt telefonisch zur Verfügung unter +43 664 9301186 oder +43 690 10400380.

