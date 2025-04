A1-Kund:innen sichern Österreichs Zukunft: Mehr als nur ein Mobilfunkvertrag

Sind Sie Teamplayer und investieren Sie in die Zukunft Österreichs?

Mit dem Griff zum Smartphone treffen alle Menschen in Österreich jeden Tag eine unbewusste, aber wichtige Entscheidung: Soll Österreich von der Digitalisierung profitieren oder international abgehängt werden? Sollen neue Technologien, die bessere Netze ermöglichen, nach Österreich kommen oder reicht uns das Erreichte?

Kostenlose, digitale Bildung für Schüler:innen und Senior:innen

Technischer Fortschritt braucht Investition: Dafür steht Österreichs größtes Kommunikationsunternehmen A1 . Durch das monatliche Grundentgelt investieren alle Kund:innen direkt in den Wirtschaftsstandort Österreich, in die Sicherheit der eigenen Jobs und die Sicherheit der Jobs ihrer Familien. Sie stellen sicher, dass ihre Kinder durch einen Kurs im A1 digital.campus in der digitalen Welt sicher unterwegs sind und dass ihre betagten Eltern am Familienleben dank der A1 Seniorenakademie auch aus der Ferne teilhaben können. Sie sorgen dafür, dass A1 Shops in ganz Österreich auch entfernten Verwandten bei der Einrichtung des Handys helfen können und dass Österreichs Industrie wettbewerbsfähig bleibt. Sie stellen sicher, dass Notrufe im ganzen Land zuverlässig zugestellt werden und dass das ganze Land von den besten und trotzdem günstigsten Mobilfunknetzen Europas profitiert. Und: Sie unterstützen die europaweit einzigartige Hilfsaktion Licht ins Dunkel, deren Partner A1 seit über 50 Jahren ist.

Als Kund:in die digitale Zukunft fördern

All das unterstützen in Österreich rund 6,8 Millionen Kund:innen jeden Monat. Möchten Sie zu jenen Menschen zählen, denen die Zukunft Österreichs am Herzen liegt? Als A1 Kunde sichern Sie nicht nur Ihre eigene digitale Zukunft, sondern auch die Ihrer Familie – für die nächsten Generationen