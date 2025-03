5 Gründe, warum Genossenschaften das Miteinander stärken können

Ganz nach dem Motto von Friedrich Wilhelm Raiffeisen „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele" liegt die oberste Priorität von Genossenschaften auf dem Wohl aller Mitglieder. Rund zwei Millionen Menschen in Österreich sind Mitglied in einer der 1.400 eigenständig agierenden Raiffeisen-Genossenschaften und bewerkstelligen sämtliche Herausforderungen. Von Banken, Lagerhausgenossenschaften und Molkereien bis hin zu Energie-, Gesundheits-, Winzer- und Schüler:innengenossenschaften tragen sie aktiv zur regionalen Entwicklung, wirtschaftlichen Stabilität und sozialen Verantwortung bei.

In einer Welt, die geprägt ist von wirtschaftlichem Wettbewerb und in der Individualismus oft im Vordergrund steht, setzen Genossenschaften auf das Prinzip der Gemeinschaft. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, um den sozialen Zusammenhalt zu fördern und Herausforderungen gemeinschaftlich zu bewältigen. Zudem tragen sie durch die Bildung von Vereinigungen in den unterschiedlichsten Bereichen zur Entwicklung ganzer Regionen bei. Ein Paradebeispiel für den Erfolg der Förderung des Miteinanders sind die Raiffeisen-Genossenschaften , die durch gemeinschaftliches Wirtschaften einen langfristigen Mehrwert für die Mitglieder schaffen. Hier sind fünf Gründe, warum Gemeinschaft stark macht.

2. Lokales Engagement mit großer Wirkung

Genossenschaften sind keine anonymen Großkonzerne – sie gehören ihren Mitgliedern, die vor Ort in den Regionen nach ihren Bedürfnissen Entscheidungen treffen. Dank dieser Expertise entstehen maßgeschneiderte Lösungen für Anliegen, deren Umsetzung ohne gemeinschaftliche Unterstützung mit erheblichem Aufwand verbunden wäre. Ein weiterer Vorteil von Genossenschaften ist die Gewinneinbringung für die jeweiligen Regionen: Das Kapital wird reinvestiert, um Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen zu fördern und die lokale Infrastruktur zu erhalten. Dadurch wird der ländliche Raum gestärkt.

3. Soziale Verantwortung stärken

Fehlender Nachwuchs im örtlichen Musikverein, das Verschwinden von Kulturprojekten – eine Herausforderung, die viele kennen. Raiffeisen-Genossenschaften übernehmen soziale Verantwortung, indem sie lokale Vereine und Initiativen aktiv unterstützen. Ob Sport, Kultur oder soziale Projekte – durch ihre Förderung und gemeinsame Veranstaltungen für Mitglieder und Kund:innen stärken sie den Zusammenhalt und das Miteinander in ganz Österreich. Zusätzlich machen es Hilfs- und Solidaritätsfonds möglich, in Not geratenen Mitgliedern zu helfen oder über die Genossenschaftsdividende regionale Projekte finanziell zu unterstützen. So tragen Genossenschaften zur Entwicklung der Gemeinden und Regionen bei und machen sie lebendiger und lebenswerter.