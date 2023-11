Zwei Schwerverletzte nach Unfällen in Liesing und Döbling

Zwei Verkehrsunfälle haben am Freitagnachmittag zwei Schwerverletzte in Wien gefordert.

In der Halban-Kurz-Straße in Liesing wurde laut Wiener Berufsrettung eine 53-jährige Frau von einem Lkw erfasst und überrollt, in der Heiligenstädter Straße in Döbling erlitt ein Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Lkw schwere Becken- und Brustverletzungen.

Beide Personen wurden in Schockräume gebracht.