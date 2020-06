Zwei schwere Unfälle im Abendverkehr

Gleich zwei Unfälle mit zwei Schwerverletzten ereigneten sich am Dienstag im Wiener Abendverkehr. Kurz nach 17.30 Uhr verlor ein Lenker, der auf der A23 in Richtung Süden unterwegs war, aus vorerst unbekannter Ursache auf Höhe Handelskai die Kontrolle über sein Fahrzeug, das Auto überschlug sich. Der Lenker wurde schwer verletzt in den Schockraum eines Wiener Spitals eingeliefert.

Etwa zu selben Zeit wurde im 10. Wiener Gemeindebezirk ein 50-Jähriger von einem Auto angefahren. Ersten Informationen zufolge wollte der Mann die Gudrunstraße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Ob sich der Unfall auf einem Zebrastreifen ereignete, war vorerst unklar. Auch er erlitt massive Verletzungen.