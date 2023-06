Gerade als Beamte am Sonntag in Hernals den Verkehr kontrollierten, wurden sie von einer Frau angesprochen: Mit einem Messer soll ihr Ehemann ihr mit dem Umbringen gedroht haben. Die Polizisten gingen zur genannten Adresse und trafen dort in der Wohnung auf einen betrunkenen 58-Jährigen.

