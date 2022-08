Zwei Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt in Wien

Alkohol war auch bei einem Fall von häuslicher Gewalt in Wien-Neubau im Spiel. Eine 29-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag in ihrer Wohnungfestgenommen worden, nachdem ihr Lebensgefährte die Polizei alarmiert hatte.

Die Frau hatte ihn mit einem Messer attackiert und ihm eine Schnittverletzung am Arm zugefügt. Wie Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Sonntag mitteilte, dürfte die Tatverdächtige zum Alkoholkonsum und in angetrunkenem Zustand zu aggressivem Verhalten neigen.

1,66 Promille

Beim Eintreffen der Polizei wartete der 30 Jahre alte Freund der Frau im Stiegenhaus und gab an, dass seine alkoholisierte Freundin aggressiv geworden sei und ihn mit einem Messer verletzt habe. Die 29-Jährige stritt das ab. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Küche sichergestellt. Ein bei der Verdächtigen vorgenommener Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihr Lebensgefährte wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht