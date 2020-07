Zugriff bei Drogendeals: Polizei stellt 5.000 Ecstasy-Tabletten sicher

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten am Dienstag drei mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Die Beamten hatte das Trio schon länger im Visier, nun konnte es bei einem Drogendeal in der Donaustadt beobachtet werden.Wie die Ermittler schon vorher herausfinden konnten, sollte am Dienstag die Übergabe einer größeren Menge an Ecstasy-Tabletten stattfinden.

20.000 Straßenverkaufswert

Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Spezialeinheit Cobra wurden die drei Syrer im Alter von 18, 37 und 55 Jahren, noch vor Ort festgenommen werden.

Im Zuge von Wohnungsdurchsuchungen wurden später insgesamt 5.000 Tabletten der Droge und rund 2.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Straßenverkaufswert liegt bei rund 20.000 Euro, die Beschuldigten befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.