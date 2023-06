Zu laut: 68-jähriger Nachbar drohte mit Hammer

Ein Streit unter Nachbarn eskalierte am vergangenen Dienstag in Wien-Floridsdorf. Weil sich ein 68-jähriger Pensionist über nächtlichen Lärm ärgerte, geriet er mit seinem 23-Jährigen Nachbarn in Streit. Laut Polizei griff der Ältere zu einem Hammer und bedrohte den Nachbarn damit.

Die Polizei nahm den Pensionisten vorübergehend fest. Er bestritt alle Vorwürfe. Der Hammer konnte nicht aufgefunden werden.

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Außerdem hat er nun ein Waffenverbot.

Er befindet sich wieder auf freiem Fuß und wurde bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

