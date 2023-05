Zu auffällig: Autoknacker von Polizei bei mutmaßlichem Einbruch ertappt

Nicht gerade unauffällig stellten sich am Montagvormittag zwei mutmaßliche Autoeinbrecher in Rudolfsheim-Fünfhaus an. Die Männer gingen laut Polizei langsam an parkenden Autos vorbei und schauten dabei sehr genau in das Fahrzeuginnere.

Was sie nicht wussten: Zivile Polizisten im Streifendienst beobachteten sie. Bei einem unversperrten Wagen wurden die Verdächtigen, ein 32-jähriger lybischer und ein 44-jähriger algerischer Staatsangehöriger, schließlich auf frischer Tat beim Einbruch ertappt.