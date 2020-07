Zivilbeamte erwischten Taschendieb auf frischer Tat

Polizisten der Inspektion am Hauptbahnhof führten am Donnerstagnachmittag eine Streife in Zivil durch. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der offenbar Passanten beobachtete und sich auffällig verhielt. Die Beamten observierten den Mann und konnten ihn auf frischer Tat ertappen, als er im Rolltreppenbereich einen Rucksack - vom Besitzer unbemerkt - öffnete und versuchte, daraus Gegenstände zu stehlen.

Verfolgung im Bahnhof

Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen, woraufhin es am Bahnhofsgelände zu einer kurzen Verfolgung kam. Der junge Mann, ein 16-jähriger algerischer Staatsbürger, widersetzte sich der Festnahme, weshalb Körperkraft nötig war, um ihn zu überwältigen. Es besteht der Verdacht, dass der 16-Jährige in der Vergangenheit schon ähnliche Straftaten begangen hat.