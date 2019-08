Zimmerbrand in Döbling: Bettlägrige Frau von Feuerwehr gerettet

Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in der Hutweidengasse in Wien-Döbling.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr wurden bereits von aus dem Haus geflüchteten Bewohnern des Mehrparteienwohnhauses erwartet.

Frau gerettet

Eine bettlägerige Frau sei aber noch in der Brandwohnung, wurde den Feuerwehrleuten mitgeteilt. Sofort wurde mit der Suche begonnen.

Ein Trupp drang mit einer Löschleitung unter Atemschutz in die Brandwohnung vor und fand die Frau in einem vom Brand nur leicht in Mitleidenschaft gezogenen Raum. Sie wurde mit leichten Verletzungen der Rettung übergeben und in ein Spital gebracht.