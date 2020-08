Zeugin vertreibt mutmaßlichen Mopeddieb

Eine 31-jährige Frau alarmierte am Sonntagnachmittag die Polizei, da sie beobachtete, wie ein Mann in der Lederergasse in Wien-Josefstadt an ihrem Moped hantierte und versuchte, es zu stehlen. Die Frau schrie aus dem Fenster, dass der Mann verschwinden solle - er folgt der "Anweisung" und flüchtete.

Die alarmierten Polizisten konnten den 23-jährigen Österreicher nach einer kurzen Fahndung anhalten. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige mit Tritten und Schlägen. Die Polizisten wurden durch die Gegenwehr des mutmaßlichen Täters aber nicht verletzt. Nach der Einvernahme verfügte die Staatsanwaltschaft Wien die Anzeige auf freiem Fuß.