Zeugin sah Fahraddiebe: Verdächtige angezeigt

Eine 33-Jährige beobachtete am Mittwoch gegen 22.30 Uhr drei Männer in der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf beim Versuch Fahrradschlösser aufzubrechen. Die Zeugin verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ergriffen die drei Tatverdächtigen die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten einen 18- jährigen Österreicher und einen 21-jährigen Türken anzuhalten. Dem dritten Verdächtigen, ein 17-jähriger Russe, gelang die Flucht. Er ist allerdings namentlich bekannt. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.