Zeitungsente? ÖBB dementieren Bombenalarm am Hauptbahnhof

"Bomben-Alarm am Wiener Hauptbahnhof", diese Schlagzeile wurde den Lesern der Website oe24.at am Montag in großen Lettern als "Top Story des Tages" präsentiert. Dem vorangegangen war ein Polizeieinsatz am Wiener Gürtel, ein "oe24-Leserreporter" lieferte dem Blatt zufolge den Tipp, dass es sich um einen Bomben-Alarm am Hauptbahnhof gehandelt. Wie sich herausstellte, war die Information wohl nicht ganz richtig. Jedenfalls sahen sich die ÖBB dazu veranlasst, die Schlagzeile umgehend zu dementieren. Es habe keinen Alarm am Bahnhof gegeben, twitterte der offizielle Account der ÖBB. "Alle Züge fahren normal, nichts wurde geräumt."