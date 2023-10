Zehn Spielautomaten im Böhmischen Prater geknackt

Mit diversem Werkzeug wie beispielsweise einem Bolzenschneider, einem Brecheisen und mehreren Schraubenziehern sollen ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag um 2.30 Uhr im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten insgesamt zehn Spielautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von 1.834,45 Euro gestohlen haben.

Polizisten der Polizeiinspektionen Sibeliusstraße und Am Hauptbahnhof nahmen die beiden auf frischer Tat fest. Nach der polizeilichen Vernehmung wurden sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter