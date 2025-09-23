World Press Photo: die besten Bilder des Jahres im WestLicht

Im Fotomuseum WestLicht in Wien-Neubau ist noch bis 9. November die "World Press Photo 2025" zu Gast. Sie zeigt Pressefotografie zu großen globalen Themen wie Krieg (Ukraine, Gaza), Migration und Klimawandel, aber auch weniger beachtete Ereignisse wie Protestbewegungen in Kenia und Myanmar oder die Dürre im Amazonas. Das Foto des Jahres zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour aus Gaza, der bei einem Luftangriff beide Arme verloren hat. Insgesamt wurden knapp 60.000 Einsendungen aus 4.000 Beiträgern betrachtet, von denen 138 Bilder prämiert wurden.