Bei Wohnungsbrand in Wien-Margareten wurde 34-Jähriger verletzt

Ein 34-jähriger Mann ist Sonntagfrüh bei einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten verletzt worden. Laut Daniel Steiner, Sprecher der Berufsrettung, wurde der Mann mit einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an den Händen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Berufsfeuerwehr kam die Alarmierung um 4.41 Uhr in die Kohlgasse. Die aus zwei Zimmern bestehende Brandwohnung befand sich im fünften Stock, der Verletzte war bereits im Erdgeschoß.