Wohnungsbrand in Meidling: Toter Mann aufgefunden

In Wien-Meidling brach Mittwochfrüh in einer Wohnung ein Brand aus. Aus einem Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Karl-Löwe-Gasse drang Rauch, Bewohner der weitläufigen Wohnhausanlage verständigten die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr drang unter Atemschutz mit 27 Einsatzkräften in die verrauchten Räume vor und begannen parallel zur Brandbekämpfung die Wohnung nach Personen zu durchsuchen.

Reglose Person aufgefunden

In einem der Räume wurde eine reglose Person aufgefunden. Der 69-Jährige wurde umgehend in einen rauchfreien Bereich gebracht, wo von Rettungsmitarbeitern mit der Reanimation begonnen wurde. Sämtliche Maßnahmen blieben aber erfolglos, der Mann erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen.

Zeitgleich kontrollierten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Stiegenhaus und weitere Wohnungen. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden, gegen 6 Uhr wurde "Brand aus" gemeldet. Zur Entrauchung wurde ein Hochleistungsbelüftungsgerät eingesetzt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun die Brandursache.