Witwer wegen nicht ausgedämpfter Zigarette in Wien vor Gericht

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ist in den frühen Morgenstunden des 2. April 2023 eine 69-jährige Frau ums Leben gekommen. Am Donnerstag musste sich der Witwer wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Anklage legte dem 73-Jährigen zur Last, eine Zigarette in seinem Arbeitszimmer nicht ordentlich ausgedämpft zu haben, ehe er zu Bett ging. In der Verhandlung taten sich jedoch Zweifel an der Brandursache auf.

Angeklagter bekannte sich "nicht schuldig"

"Er hat nichts Falsches gemacht", sagte der Verteidiger gleich zu Beginn der Verhandlung. Der Angeklagte - bisher unbescholten - bekannte sich folglich "nicht schuldig". Die Zigarette komme nicht als Auslöser des Feuers in Frage, er habe den Stummel nämlich an einer speziellen Vorrichtung am Aschenbecher - einem so genannten Pilz - angebracht, womit gewährleistet gewesen sei, dass die Reste der Zigarette sic nicht entzünden konnten.

