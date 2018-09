Wirtschaft will Rotenturmstraße nach Mahü-Vorbild

„Einige wesentliche Projekte“ wolle sie in ihrer Amtszeit noch abschließen, hatte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) am Sonntag verkündet. Eines davon: die Umgestaltung der Rotenturmstraße zur Begegnungszone. Seit Mitte August arbeiten ausgewählte Interessenten an Vorschlägen für die Oberflächengestaltung. Diese werden anschließend von einer Jury bewertet. Vorbild ist, ganz klar: die Mariahilfer Straße.

Genau aus diesem Projekt hat die Wirtschaftskammer Wien (WKW) gelernt. Anders als bei der ersten großen Begegnungszone der Stadt will man nicht zu lange abwarten, sondern sich einmischen, bevor die Pläne fixiert sind. Dieter Steup, Wirtschaftskammer-Obmann für den 1. Bezirk, hat deshalb gemeinsam mit der Verkehrsabteilung der WKW einen Forderungskatalog erstellt.