Winthertur-Gebäude muss von Karlskirche abrücken

Nun gibt es also einen ersten Kompromiss. Just an dem Tag, an dem im Gemeinderat die Finanzierung des Wien Museums beschlossen wurde, wurde eine erste Annäherung in der Causa Winterthur-Gebäude verkündet. In einer gemeinsamen Aussendung von Stadt Wien und Zürich Versicherungs- und Aktiengesellschaft hieß es: Sollte es zu einer Aufstockung des Winterthur-Gebäudes kommen, werde das gesamte Haus von der Karlskirche abgerückt werden.

Ein entsprechender Abänderungsantrag zur Flächenwidmung soll kommende Woche im Gemeinderatsausschuss für Stadtplanung beschlossen werden.