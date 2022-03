Wiener Zahnarzt bei Sex-Date ausgeraubt: Zwei Schuldsprüche

Der Mediziner und die junge Frau, die von finanziellen Nöten geplagt war und den Mann über eine Dating-App kennenlernte, vereinbarten für den 6. September 2021 das Treffen. Zuvor hatten sie bereits intime Fotos ausgetauscht, wofür die junge Frau einen 500-Euro-Einkaufsgutschein erhielt. Der 51-Jährige deutete an, die 19-Jährige für sexuelle Gefälligkeiten auch in Zukunft finanziell unterstützen zu wollen. "Ich wollte nicht, dass sie sich verkauft", meinte der 20-Jährige, dessen Gefühle allerdings nicht erwidert wurden. Der Plan des jungen Mannes: Sobald der Arzt ins Hotelzimmer kommt, sollte er sich duschen, währenddessen sollte die 19-Jährige die Tür für ihren Komplizen öffnen.

"Es war peinlich genug"

Bewaffnet mit einem Teleskopstock drohte er dem Mediziner mehrfach, bis er 2.200 Euro und das Mobiltelefon herausrückte. "Dass wir auch das Handy mitnehmen, war so ausgemacht. Wir wollten ihre Fotos auf dem Handy löschen", sagte der 20-Jährige. Danach traten die beiden die Flucht an und die Beute wurde geteilt. Der Zahnarzt erstattete nicht einmal Anzeige.

"Es war peinlich genug", meinte der Arzt am Donnerstag im Zeugenstand. Vielmehr war den Sicherheitsleuten auf dem Überwachungsvideo ein vermummter Mann aufgefallen, der am Gang auf und ab ging. "Wir sind eine rechtliche Instanz und keine moralische", betonte Jugendrichter Andreas Hautz.

Durch die Handydatenauswertung kamen die Ermittler auf die Beschuldigten. Der unbescholtene 20-Jährige wurde am 9. Dezember 2021 festgenommen und befindet sich seitdem in U-Haft. Von der Beute blieb dem jungen Mann nicht viel. Die 19-Jährige behauptete, von ihm schwanger zu sein, und bat ihn um Geld für die Abtreibung, was die junge Frau im Verfahren nun abstritt.

Letzten Endes wurde der 20-Jährige wegen schweren Raubes und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt, die 19-Jährige wegen Beitragstäterschaft zum schweren Raub und wegen Betruges. Die Beschuldigten nahmen das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

