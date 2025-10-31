Auf dem Weg zum Wiener Würstelstand um 20 Euro erleichtert
Das 40-jährige Opfer verfolgte die beiden Jugendlichen mit seinem Tretroller und wurde mit einem Messer bedroht.
Auf dem Weg zum Würstelstand ist Donnerstagabend einem 40-Jährigen bei der U-Bahnstation Westbahnhof ein 20 Euro-Schein aus der Hand gerissen worden.
Der Mann verfolgte die beiden jugendlichen Täter (14 und 16) mit seinem Tretroller und wurde dabei vom Jüngeren mit einem Klappmesser bedroht. Die österreichischen Teenager wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.
Attacke am Westbahnhof
Bereits in der Nacht zuvor war ebenfalls am Wiener Westbahnhof ein Messer im Spiel: Ein Unbekannter soll damit völlig unvermittelt einen 25-Jährigen verletzt haben. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht, Lebensgefahr bestand keine.
Kommentare