Auf dem Weg zum Wiener Würstelstand um 20 Euro erleichtert

Auf dem Weg zum Würstelstand ist Donnerstagabend einem 40-Jährigen bei der U-Bahnstation Westbahnhof ein 20 Euro-Schein aus der Hand gerissen worden.

Der Mann verfolgte die beiden jugendlichen Täter (14 und 16) mit seinem Tretroller und wurde dabei vom Jüngeren mit einem Klappmesser bedroht. Die österreichischen Teenager wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.