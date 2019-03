Wiener Stephansdom: Ein Himmel aus violetten Steinen

"Wenn man hereinkommt, sieht man einen Himmel voller Steine", beschrieb Dompfarrer Toni Faber die Installation bei der Präsentation. Der Künstler Peter Baldinger hat zu Beginn der Fastenzeit das Mittelschiff der Kirche in einen beeindruckenden "Sky of Stones" verwandelt - einen "Himmel aus Steinen". Exakt 1.332 Pappsteine schweben über den Köpfen der Besucher. Traditionell verhüllt ist auch der Altar des Domes. Dieses Mal mit einem Fastentuch aus Edelstahlplättchen.

Die Installation wird in drei verschiedenen Lichtstimmungen zu sehen sein, welche mit der Liturgie einhergehen: violett in der Fastenzeit, gold zu Ostern und rot in der Pfingstzeit. Zu sehen ist die Installation bis Pfingstmontag (10. Juni).