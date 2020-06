Wiener Stadtgespräche: KURIER-Leser verändern die Stadt.

Mit dem Aufregerthema " Parkpickerl" gehen die Stadtgespräche in die nächste Runde. Soll die Parkpickerlzone in Wien erweitert werden? Das ist in den Bezirken Meidling, Penzing, Rudolfsheim, Ottakring und Hernals geplant. Rot-Grün ist dafür, die schwarz-blaue Opposition dagegen.

Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit uns am 9. Juli ab 18 Uhr im Cafe Schopenhauer (Staudgasse 1, 1180 Wien) und sagen Sie den Politikern Ihre Meinung. Wir begrüßen den Verkehrsprecher der Wiener Grünen, Rüdiger Maresch, und den Parteichef der Wiener ÖVP, Manfred Juracka am Podium. Die Experten Martin Hoffer, ÖAMTC-Jurist, und Harald Frey, Verkehrsexperte der TU Wien, nehmen ebenfalls am Gespräch teil. Die Moderation wird Martina Salomon, stv. KURIER Chefredakteurin, übernehmen.

Was regt Sie, liebe Leser, an dieser Debatte auf? Posten Sie Ihre Meinung auf der Facebook-Seite "Wiener Stadtgespräche" oder schicken Sie uns ein Mail an wienerstadtgespraeche@kurier.at. Ihre Anregungen werden in die Diskussion aufgenommen.

Eine ausführliche Berichterstattung zum Parkpickerl-Stadtgespräch finden Sie selbstverständlich in Ihrem KURIER.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: Montag, 9.Juli 2012

Beginn: 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: Cafe Schopenhauer, Staudgasse 1, 1180 Wien