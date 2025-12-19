Wiener Seniorin brutal beraubt: Festnahme in Bulgarien

Nach einem brutalen Überfall auf eine Pensionistin in ihrer Wohnung in Wien-Penzing im vergangenen Juli hat die Polizei nun einen Verdächtigen in Haft. Ein Mitarbeiter der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Kopernikusgasse erkannte den mutmaßlichen Halskettenräuber nach einer Gesichtsfelderkennung durch das Landeskriminalamt Wien eindeutig wieder.

Der Fahnder hatte gegen den 40-jährigen bulgarischen Staatsbürger bereits wegen eines Halskettendiebstahls ermittelt.