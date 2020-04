Wiener Polizei sucht mutmaßliche Räuber: Mann wurde mit Messer bedroht

Drei derzeit unbekannte Männer werden von der Polizei verdächtigt, am 13. Jänner einen Raub in Wien-Meidling begangen zu haben. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Ein 41-jähriger Mann fuhr damals am Abend mit der U4 und stieg bei der Station Meidlinger Hauptstraße aus. Das spätere Opfer ging durch einen Durchgang in Richtung Tanbruckgasse. Einer der Tatverdächtigen soll dem Opfer dort aufgelauert und ihm im Bereich des Durchgangs zwei Schläge in die Rippen versetzt haben, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Sein Handy und sein Bargeld fielen ebenfalls zu Boden.