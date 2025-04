Wiener Polizei: 300.000 Euro für Klimaanlagen und Recruiting

Konkret sollen mehr Klimaanlagen in den Polizeiinspektionen eingebaut, sowie weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Temperatur in belasteten Dienststellen zu regulieren. „Zehn bis zwölf Polizeiinspektionen stehen da derzeit im Fokus, wo man auf jeden Fall etwas tun sollte. Aber erst, wenn man genau weiß, was an finanziellen Mitteln auch aus dem Bundesbudget zur Verfügung steht, kann man entscheiden, wo wie viel gemacht werden muss“, sagte Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident von Wien.

"24-Stunden-Dienste bei 30 Grad in Polizeiinspektion"

Rund 200.000 Euro sollen künftig in den Ausbau der klimatechnischen Maßnahmen fließen. Walter Strallhofer, Vorsitzender des Fachausschusses der Polizeigewerkschaft in Wien, begrüßt die Maßnahme, betont aber, dass es damit noch lange nicht getan sei. „Fakt ist, dass die Infrastruktur der Polizeiinspektionen in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist, gerade was die Klimatisierung und Kühlung betrifft. Es kann nicht sein, dass Kollegen bei einem Schicht- und Wechseldienst 24-Stunden-Dienste in Polizeiinspektionen machen, die über 30 Grad haben“, so Strallhofer.