Wiener mischte sich im Stiegenhaus in Streit ein - Messerattacke

Ein Hausbewohner, der in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt von der Arbeit heimkam, hat sich in den lautstarken Streit eines PĂ€rchens im Stiegenhaus eingemischt und die beiden aufgefordert, sich ruhig zu verhalten.

Daraufhin holte der Mann, ein 54-jĂ€hriger Österreicher, ein Messer und griff den einschreitenden Nachbarn an. Dieser wurde durch die Attacke leicht verletzt.

Der 54-jÀhrige Angreifer wurde vorlÀufig festgenommen, er wies eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille auf, berichtete die Polizei. Das Messer lag noch am Boden und wurde sichergestellt.