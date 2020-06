Wiener Linien sanieren Gleise am Ring

Am 23. März 2015 starten auch Gleisbauarbeiten beim Bahnhof Hernals in der Hernalser Hauptstraße, die für die Fahrgäste der Straßenbahnen aber zu keinen Einschränkungen führen werden. Für den PKW-Verkehr bleibt in der Hernalser Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur aufrecht.