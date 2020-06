Funkhaus-Ohr gefiel ihr nicht: Frau verunstaltete Skulptur

Über Geschmack lässt sich streiten - ihrer war es offenbar nicht.: Weil ihr das drei Meter hohe bunte Ohr, das vor dem ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße in Wien-Wieden steht, nicht gefällt, hat eine Frau die Skulptur am Sonntagabend verunstaltet. Die 45-Jährige schüttete erst grünen Lack über das Ohr und versprühte dann noch Klarsichtlack, damit die Farbe "schwerer runtergeht", erklärte die Frau gegenüber der Polizei.

Gegen 23.15 Uhr ging die 45-Jährige nach eigenen Aussagen bewusst zum ORF-Funkhaus, um die Skulptur zu beschmieren. Mit einem mitgebrachten Stanleymesser wollte sie ursprünglich auch noch das Ohr des Gugginger Künstlers Johann Garber zerschneiden, darauf verzichtete die Frau dann doch. Allerdings schüttete sie auch noch Farbe auf das Pult des Sicherheitsdienstes im Eingangsbereich des Funkhaus.

Ein Security hielt die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 45-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt. Das überdimensionale Hörorgan steht übrigens bereits seit 1997 vor dem Radiokulturhaus.