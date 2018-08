Wiener Fiakerpferde könnten hitzefrei bekommen

Arbeiten im Freien ist angesichts der aktuellen Hitze alles andere als lustig - auch für Tiere: Die Wiener Fiakerpferde könnten allerdings noch diese Woche hitzefrei bekommen. Laut Gesetz dürfen sie nicht mehr zum Einsatz kommen, wenn in der Inneren Stadt 35 Grad oder mehr gemessen werden. Laut Prognosen stehen die Chancen dafür am Donnerstag am Besten.

Die Kutscher seien von der Behörde bereits informiert worden, dass das Betriebsverbot noch im Lauf der Woche schlagend werden könnte, sagte Leopold Bubak, Leiter der u. a. für Fiaker zuständigen Magistratsabteilung 65, zur APA. Es wäre das erste Mal im heurigen Sommer.