1967 übernahm Georg Hummel mit seiner Gattin Elisabeth die Geschäftsleitung des Traditionscafe Hummel in der Josefstädter Straße und führt es fast 40 Jahre lang. Seit 2005 ist seine Tochter Christina Chefin. In der Nacht auf Montag ist Georg Hummel nun an einem Herzinfarkt verstorben, wie das Cafe auf seiner Facebook-Seite wissen ließ. Er wurde 78 Jahre alt.