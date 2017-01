Zu einem Wohnungsvollbrand in der Ohmgasse in Wien-Floridsdorf hat die Feuerwehr in der vergangenen Nacht ausrücken müssen.

Der Wohnungsbesitzer, der sich selbst befreien konnte, sowie fünf weitere Bewohner des Hauses mussten wegen leichter Rauchgasvergiftungen im Spital behandelt werden. Als Auslöser für den Brand wurde eine vergessene Kerze vermutet, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag.