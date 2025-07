Nach Einbruch in Geschäft: 16-Jähriger in Wien-Neubau festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Jugendlicher festgenommen worden, nachdem er in Geschäftslokale in Wien-Neubau eingebrochen sein soll. Die Polizei sah am Tatort zwei eingeschlagene Türen benachbarter Geschäfte. Der 16-Jährige stürmte plötzlich aus einem davon und flüchtete.

Flüchtiger versteckte sich unter Auto

Er versteckte sich unter einem geparkten Auto, wo ihn die Beamten fanden. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Zwei weitere Verdächtige waren flüchtig, hieß es am Donnerstag laut APA.