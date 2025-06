Wien-Wahl: Josef Taucher als SPÖ-Klubchef bestätigt

Im Wiener Rathaus ist am Donnerstag eine der letzten Personalentscheidungen nach der Wien-Wahl vom April getroffen worden: SPÖ-Klubobmann Josef Taucher wurde in einer Sitzung des roten Rathausklubs wie erwartet in seiner Funktion bestätigt. Er steht seit 2018 an der Spitze der Fraktion.

Taucher bedankte sich via Aussendung. Das Ergebnis sei Bestätigung und Auftrag zugleich, hielt er fest: "Ich sehe mich weiterhin als Brückenbauer und setze meine Arbeit konsequent fort. Gleichzeitig sehe ich mich als jemand, der für Fortschritt und Veränderung steht. Gemeinsam haben wir viel erreicht und noch viel vor."