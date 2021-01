Weniger Schwarzfahrer in Wien: Aber auch weniger Kontrollen

Der Anteil der Schwarzfahrer bleibt in Wien gering, das teilten in die Wiener Linien am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Trend von 2019 kann damit fortgesetzt werden. Nur zwei Prozent der Fahrgästen wurden ohne gültigen Fahrschein erwischt.

Mehr als 100 Kontrolleurinnen und Kontrolleure sind täglich im gesamten Netz im Einsatz. Wer ohne Fahrschein erwischt wird, muss mit einer Gebühr von 105 Euro rechnen. Wird nicht direkt bezahlt, erhöht sich die Mehrgebühr auf insgesamt 115 Euro.