Wien: "Klärendes Gespräch" unter Ex-Partnern (19) endet mit Schnittwunden

Es sollte ein "klärendes Gespräch" zwischen einem 19-Jährigen und seiner gleichaltrigen Ex-Freundin werden. Dieses endete in Wien-Währing aber in einem Streit mit dem aktuellen Lebensgefährten (21) und mit leichten Schnittverletzungen.

Gegen 7 Uhr früh hatte der 19-Jährige am Freitag die Wohnung aufgesucht. Dabei behielt er zunächst über den 21-jährigen Rumänen die Oberhand, wie die Polizei berichtet. Doch der Rumäne kehrte mit einem Österreicher (20) und einem Bosnier (21) zurück und verletzte seinen Kontrahenten mit einem Messer.

Verletzter wollte nicht ins Krankenhaus

Das Opfer weigerte sich, mit der Rettung in ein Spital gebracht zu werden. Die drei Geflüchteten wurden alle in ihren Wohnungen in Favoriten festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.