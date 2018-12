In einer Schule in Wien-Neubau gerieten heute zwei Schüler aus noch nicht näher bekannten Gründen aneinander. Ein 16-jähriger Syrer soll dabei einen 14-jährigen Afghanen durch Stiche in den Oberschenkel und ins Gesäß verletzt haben.

Die Verletzungen waren nicht gravierend, trotzdem wurde der Afghane ins Spital gebracht.